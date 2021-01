Chuvas causam estragos em Riomafra e região

As fortes chuvas que assolam Rio Negro, Mafra e toda a região, desde o último sábado 16, já causaram sérios danos, como em ruas, pontes, desbarrancamentos nas margens do rio Negro e também em patrimônios particulares.

Já na quarta-feira a ponte do Rio Preto no interior de Mafra, teve que ser interditada pela Defesa Civil, após ser completamente coberta pelo rio.

Já o km 193 da BR-280, em Mafra, teve que ser parcialmente interditado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes), devido as erosões na lateral da rodovia, na noite da última quinta-feira 21, no sentido de Canoinhas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), interditou a rodovia e orientou a população com destino a vizinha cidade de Canoinhas para que utilize a BR-116 e acesse o trevo que dá acesso ao município de Major Vieira até Canoinhas.

Na rodovia 477 que liga Itaiópolis a Papanduva, também devido ao excesso de chuvas, abriu um buraco na pista, na tarde de ontem 22. O DEIFRA foi ao local e sinalizou o trecho da pista e iniciou os reparos no local.

Em Rio Negro um cidadão postou um vídeo alertando o desbarrancamento das margens do rio Negro, na avenida Rio de Janeiro, na área de laser, onde vários populares visitam. No vídeo, o cidadão alerta os responsáveis no sentido de colocar sinalização de riscos no local visando garantir a segurança das pessoas que por lá circularem! “Está tudo desbarrancando na pracinha de rio Negro”, alertou o cidadão.

Também diversas vias no interior de Rio Negro e Mafra, foram danificadas, causando atoladores, em algumas ficaram totalmente encobertas pela água e pela lama.

Fotos divulgadas nas redes sociais: