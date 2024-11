Cidadãos podem avaliar os serviços públicos digitais do município de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br, oferece diversos serviços públicos à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

O cidadão pode avaliar os serviços do portal de forma simples e rápida. Para isso basta clicar no ícone “Curtir” que consta nas páginas dos serviços oferecidos.

Após clicar no ícone as opções da avaliação serão apresentadas na tela. Basta selecionar as opções desejadas, digitar um comentário (opcional) e depois clicar em Confirmar.

A pesquisa é importante para tornar o Governo Digital do município de Rio Negro cada vez mais simples e acessível à população. Com a avaliação será possível adequar os serviços digitais às necessidades do usuário.