CIMU divulga os horários das linhas que estarão operando no feriado de Sete de Setembro

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) de Rio Negro-PR e Mafra-SC informa as linhas que estarão operando no feriado do Dia da Independência do Brasil (7 de setembro):

LINHA FAXINAL/BOM JESUS:

FAXINAL/MAFRA – Saídas no Posto de Saúde: 06h30 | 08h30 | 11h30 | 13h30 | 17h30 | 19h30

06h30 | 08h30 | 11h30 | 13h30 | 17h30 | 19h30 BOM JESUS/RIO NEGRO – Saídas no Mig Atacarejo: 07h30 | 09h30 | 12h30 | 14h30 | 18h30 | 20h30

LINHA JARDIM AMÉRICA/VILA IVETE:

Saídas da Amola Flecha: 06h30 | 07h40 | 12h30

06h30 | 07h40 | 12h30 Saídas da Vista Alegre: 06h40 | 07h50 | 12h40 | 17h30 | 18h40

06h40 | 07h50 | 12h40 | 17h30 | 18h40 Saídas do Jardim América: 07h10 (sentido Amola Flecha) | 08h30 | 13h10 | 18h10 | 19h20 (sentido Amola Flecha)

No dia 8 todas as linhas estarão operando normalmente. Todos os horários podem ser conferidos no site da Prefeitura, site da empresa Expresso Presidente e também no aplicativo CliveBus.