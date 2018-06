Compartilhar no Facebook

O Cine Seminário terá uma programação diferenciada neste final de semana. Serão duas opções de filmes para o público aproveitar o friozinho e desfrutar do ambiente agradável do cinema.

No sábado (09), para os amantes de filmes de terror, será exibido o filme “Annabelle 2”, às 19h.

E no domingo (10) será exibido um filme para toda a família: “Rock Dog, no faro do sucesso”, às 15h.

Veja todas as informações sobre os filmes no site: www.clickriomafra.com.br/cineseminario