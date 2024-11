Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral está sendo revitalizado com novos equipamentos

O histórico Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, está sendo revitalizado com os investimentos realizados pela Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Através do Processo de Licitação nº 139/2024 foram adquiridos equipamentos de sonorização e iluminação. O processo licitatório deu sequência ao convênio federal nº 945728/2023, proveniente de uma emenda parlamentar do então deputado federal Gustavo Fruet.

Foram investidos aproximadamente R$ 200 mil. Entre os materiais adquiridos estão cabos e conectores diversos, caixa acústica, câmera digital DSLR, câmera digital robótica, canhão seguidor profissional, interface lumikit, máquina de fumaça, mesa de iluminação, moving head, notebook para cabine de som, pedestais, projetor de 4000 lumens, receptor DMX, refletores, sistema de microfone sem fio e tripé para câmera fotográfica.

Alguns materiais já foram instalados no local e utilizados em eventos nesta semana. O objetivo da aquisição é atender a população quanto ao ramo de entretenimento e cultura, fomentando a utilização do cine teatro, incentivando e promovendo apresentações de peças teatrais, shows e espetáculos culturais. Há mais de 20 anos o local não recebia aprimoramentos.

Este importante espaço cultural de Rio Negro possui um destaque por todo o contexto histórico do local. Com os novos materiais o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral ficará ainda mais grandioso com uma estrutura digna de grandes espaços culturais, possibilitando a realização de grandes eventos para a população.