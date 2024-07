Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral será aprimorado com materiais de som e imagem

Nesta sexta-feira o prefeito de Rio Negro assinou a autorização para o início do processo licitatório para a aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação para o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

O processo licitatório dará sequência ao convênio federal nº 945728/2023, proveniente de uma emenda parlamentar do então deputado federal Gustavo Fruet.

O objetivo da aquisição é atender a população quanto ao ramo de entretenimento e cultura, fomentando a utilização do cine teatro, incentivando e promovendo apresentações de peças teatrais, shows e espetáculos culturais. Há mais de 20 anos o local não recebia aprimoramentos.

O convênio com o Ministério da Cultura se divide em duas metas, sendo a primeira a aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação para este importante espaço cultural de Rio Negro, que já possui um destaque por todo o contexto histórico do local. Após as aquisições dos materiais o local ficará ainda mais grandioso com uma estrutura digna de grandes espaços culturais, possibilitando a realização de grandes eventos para a população.

A meta do convênio é a realização do I Festival Cultural com quatro dias de eventos culturais com contratações de artistas locais e regionais. O projeto prevê:

Primeiro dia de evento: Show de Stand-Up

Segundo dia de evento: Festival de Dança

Terceiro dia de evento: Festival Mais Teatro

Quarto dia de evento: Festival de Música Arrasta

O prefeito esteve reunido com a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo para enaltecer a importância do projeto e parabenizar toda a equipe pela dedicação em prol da valorização da nossa cultura. O prefeito também destacou a importância da Secretaria Municipal da Fazenda que sempre realiza os trâmites burocráticos de forma responsável, mantendo assim a boa saúde financeira do município.