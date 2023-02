Circo Romanos estará em Rio Negro com dinossauros, Dumbo e diversas novidades

O encantador e dinâmico Circo Romanos estará em Riomafra novamente trazendo um show inovador. Serão muitas novidades e surpresas que prometem surpreender as famílias de Rio Negro e Mafra.

Está prevista para as próximas semanas a armação da grande estrutura do circo, que será montada na Rua Severo de Almeida, em Rio Negro, próximo à rodoviária.

Entre as novidades estará o grande Tiranossauro Rex com quase 8 metros de altura, Dumbo e o internacional baile das águas dançantes, diretamente de Las Vegas, além de toda a magia tradicional do circo e os shows infantis mais amados do Brasil.

A programação oficial será divulgada em breve com todas as informações e promoções.