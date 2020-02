Nesta terça-feira (18), voluntários do Projeto Circo Social distribuíram em Rio Negro e Mafra mais cestas básicas para famílias carentes. Os alimentos foram arrecadados em parceria com o Cineplus Emacite no show do humorista Hallorino Jr, realizado no último dia 10. A rede Cineplus, além de trazer filmes e grandes atrações culturais para a cidade, também valoriza e pratica a responsabilidade social.

