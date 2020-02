Circo Social distribuirá cestas básicas com alimentos arrecadados no Cineplus Emacite

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta terça-feira, voluntários do Circo Social montaram cestas básicas que serão doadas para famílias carentes cadastradas no projeto. Os alimentos foram arrecadados em parceria com o Cineplus Emacite, que além de trazer grandes atrações, valoriza a responsabilidade social.

Para obter o ingresso com valor de meia-entrada para o Show de Humor #Pobrice do humorista Hallorino Jr, o público doou 01 kg de alimento. O cinema ficou completamente lotado na noite da segunda-feira (10). Mais de 600 kg de alimentos foram arrecadados com o evento. Obrigado a todos que colaboraram. A sua doação fará a diferença na vida de muitas famílias.

Acesse e conheça o Circo Social: www.circosocial.org