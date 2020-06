Circo Social entregou cestas básicas e máscaras para 130 famílias de Riomafra

O projeto Circo Social realizou mais uma ação voluntária para colaborar no combate ao novo coronavírus. Nesta campanha 130 famílias de Mafra e Rio Negro foram beneficiadas. A ação foi executada pelos voluntários do Circo Social juntamente com a Pastoral da Criança do Santuário Aparecida de Mafra.

O coordenador do Circo Social, Cleiton Lisboa, explica que a intenção da campanha é dar apoio às famílias que mais necessitam, principalmente neste momento de pandemia. “Estamos vivendo um momento atípico, em que os vulneráveis sofrem ainda mais dificuldades”, explica.

Na primeira ação do Circo Social durante a pandemia foi arrecadado em torno de 500 kg de alimentos, beneficiando 30 famílias. As cestas básicas desta última ação, bem como as máscaras de proteção, foram oriundas da parceria com a empresa Bridgestone, que está realizando doações de cestas básicas e máscaras de proteção facial nas comunidades em que atua no Brasil para apoiar o combate à COVID-19. A ação está alinhada ao compromisso global de responsabilidade social da companhia: “Nosso Jeito de Servir”.

Para o município de Mafra-SC, através da fábrica da Bandag onde opera, foram doados ao Circo Social 130 cestas básicas, com alimentos e itens de higiene, e 1.000 máscaras de proteção para atender as famílias que são atendidas pelo projeto, que consegue chegar a quem realmente precisa.

Outras campanhas serão realizadas posteriormente para continuar atendendo as famílias neste momento tão delicado.

Acesse o site e conheça o Circo Social: www.circosocial.org