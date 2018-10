Circo Social gerou muita alegria com o Circuito Cultural do Dia das Crianças

O projeto Circo Social realizou mais uma vez a sua programação especial do Dia das Crianças, atendendo no total aproximadamente quatro mil crianças em 12 eventos. O objetivo era proporcionar alegria e esperança nos municípios de Rio Negro e Mafra, tornando o Dia das Crianças deste ano mais alegre para todos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As ações iniciaram na primeira semana do mês de outubro, onde foram realizadas apresentações culturais com diversas personagens infantis em escolas, creches e instituições beneficentes. Todos puderam tirar fotos a vontade com as suas personagens favoritas para tornar o momento inesquecível. Três divertidos palhaços também contagiaram a todos com muita animação. Foram realizadas apresentações na escola Beija-Flor, creches Lenir Rodrigues, Breno Cauan Garcia, Comecinho de Vida e Vila Nova. No dia 12 de outubro o Circo Social participou dos eventos beneficentes realizados nos bairros Motocross, Imbuial e Faxinal, além de participar dos eventos realizados no Sesc de Rio Negro, na Igreja Visão Missionária de Mafra, Igreja do Evangelho Quadrangular de Rio Negro e Igreja Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro. A ação iniciou às 8h e terminou por volta das 18h.

Todas as ações foram realizadas de forma voluntária pelo projeto, que contou com o importante apoio das pessoas envolvidas, que dedicaram o dia para colaborar com uma boa causa sem receber valor financeiro em troca, apenas a satisfação de ver uma criança sorrindo e a alegria por colaborar para um mundo melhor. Aproximadamente 20 voluntários participaram das ações neste Dia das Crianças, que teve também o importante apoio das empresas Transbasso e Marcos Veículos, que gentilmente possibilitaram a logística dos voluntários durante todo o dia.

O Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro, Mafra e região, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. Outros eventos já estão sendo programados. Para o projeto, todo e qualquer tipo de apoio recebido por pessoas e empresas é algo grandioso, por isso toda a equipe do Circo Social agradece a todos os envolvidos que de alguma forma apoiam a causa e colaboram para um mundo melhor. Acesse o site e veja todas as fotos das ações realizadas: www.circosocial.org/fotos