Circo Social inaugura Bazar Online nesta quarta-feira (14)

Seguindo as tendências digitais e com objetivo de obter fundos para a manutenção de suas atividades sociais em Rio Negro e Mafra, o Circo Social estreia nesta quarta-feira (14) o seu bazar online através do WhatsApp.

Estarão à disposição do público diversas roupas, calçados e artigos em geral com diferentes opções e valores.

Para participar do bazar basta entrar no grupo de WhatsApp do Bazar Online através do link abaixo:

https://chat.whatsapp.com/GzpBmH3C4ug1SZO7dDBtjG

Também é possível solicitar o link de acesso através do contato 47 98496-1539 e também 47 98485-3047.

Serão aceitos como forma de pagamento as modalidades de PIX, dinheiro e cartão de débito e crédito.

Após a realização da compra o comprador terá o prazo máximo de 7 dias para a retirada do produto na sede do projeto, que fica localizada na Rua São João, 178, Mafra (a 100 metros da Delegacia Regional de Mafra).

A comunidade em geral também poderá colaborar fazendo suas doações que serão de grande ajuda para manutenção desta atividade beneficente.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 47 98496-1539 ou pelo telefone fixo 3271-9035.