Circo Social inicia campanha de arrecadação para o Natal em Riomafra

Compartilhar no Facebook

Já iniciaram os preparativos para mais uma edição do Natal do Circo Social. A expectativa é atender as crianças e famílias carentes de Mafra e Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para tanto, o Circo Social conta com o importante apoio da comunidade para arrecadação de itens para os eventos que serão realizados para esta edição.

Confira abaixo itens que podem ser doados:

• Brinquedos usados em bom estado e novos;

• Caixas de bombons;

• Panetones;

• Doces;

• Cestas básicas.

As doações podem ser feitas diretamente no Circo Social, na Rua São João, nº 178 em Mafra, das 13h às 17h, com atendimento de segunda a sexta-feira.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Também podem ser feitas na loja Ale Kids em Mafra, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 35.

Sua doação para o Circo Social é fundamental para continuarmos a trazer alegria e esperança nestas datas tão especiais.

Retiradas de doações podem também ser agendadas para retirada em sua residência ou empresa por nossa equipe pelos telefones: (47) 3271-9035 (fixo Riomafra) e 98496-1539 (WhatsApp).