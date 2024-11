Circo Social lança campanha de Natal 2024 para adoção de cartinhas

O Circo Social realiza no mês de dezembro em Rio Negro e Mafra mais uma edição do projeto “Natal do Circo Social” que conta com as cartinhas para o Papai Noel.

As cartas deverão ser retiradas com o formulário padrão. A partir desta quarta-feira elas estarão disponíveis no Circo Social e deverão ser entregues devidamente preenchidas de forma completa na sede do projeto. Confira abaixo o endereço.

QUEM PODE PARTICIPAR

Podem participar crianças até 12 anos de idade de famílias de baixa renda comprovada de até R$ 1.500,00.

O prazo para preenchimento das cartinhas será de 20 a 27 de novembro, das 13h às 17h, com atendimento de segunda a sexta-feira. Após esta data as cartinhas ficarão à disposição da população para adoção.

Somente serão aceitas as cartinhas preenchidas corretamente no formulário padrão disponível no Circo Social. Os dados serão verificados e validados durante a entrega dos presentes.

Para o preenchimento das cartinhas será necessária a apresentação de documentos pessoais dos pais (RG, CPF e carteira de trabalho física ou digital), comprovante de residência, bem como documentos pessoais da criança (certidão de nascimento ou RG).

Cartinhas não preenchidas pessoalmente no Circo Social não serão aceitas.

SONHOS NO PAPEL

Os pedidos das crianças poderão ser dos mais variados: bolas, bonecas, calçados, brinquedos em geral, cestas de natal e até materiais escolares.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Natal Encantado, através das cartinhas, propaga também os valores natalinos, como amor, solidariedade e esperança.

ADOTE UMA CARTINHA

O Circo Social mais uma vez conta com a participação voluntária dos riomafrenses nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Mais informações sobre a campanha Natal Encantado do Circo Social podem ser acessadas nas redes sociais do projeto ou pelo telefone (47) 3271-9035 (fixo para Mafra) ou 98496-1539 (WhatsApp).

FAÇA O BEM SEM OLHAR A QUEM

Comunidade em geral podem também colaborar com a doação de cestas básicas, cestas de natal, brinquedos e demais itens que serão doados diretamente para as crianças e famílias carentes atendidas através do projeto.

CIRCO SOCIAL