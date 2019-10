Circo Social realiza Circuito Cultural do Dia das Crianças

O Circo Social está realizando a sua programação especial no Mês das Crianças com apresentações e distribuição de doces para as crianças de diversas localidades. O objetivo é proporcionar alegria e esperança nos municípios de Rio Negro e Mafra.

As ações iniciaram na primeira semana do mês de outubro, onde foram realizadas apresentações culturais com diversas personagens infantis em escolas, creches e instituições beneficentes. Todos puderam tirar fotos a vontade com as suas personagens favoritas para tornar o momento inesquecível. Divertidos palhaços também contagiaram a todos com muita animação. Até o final de outubro outras ações serão realizadas.

Todas as ações são realizadas de forma voluntária pelo projeto, que conta com o importante apoio das pessoas envolvidas. Para o projeto, todo e qualquer tipo de apoio recebido por pessoas e empresas é algo grandioso, por isso toda a equipe do Circo Social agradece a todos os envolvidos que de alguma forma apoiam a causa e colaboram para um mundo melhor.

Acesse o site e veja todas as fotos das ações realizadas: www.circosocial.org/fotos