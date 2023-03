Clube de Desbravadores apresenta ações que serão desenvolvidas em Rio Negro

Na última quarta-feira (01), membros do Clube de Desbravadores Geração de Heróis visitaram a Prefeitura de Rio Negro para apresentar as ações que serão desenvolvidas no município. Eles foram recepcionados pelo vice-prefeito, Alessandro von Linsingen.

O Clube de Desbravadores é uma instituição internacional, presente em mais de 160 países do mundo e os seus principais objetivos são ajudar a comunidade local e desenvolver as faculdades físicas, mentais e sociais e espirituais de juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos, de diferentes classes sociais, cor, religião, ensinado também os princípios cristãos.

Em Rio Negro o clube desenvolve acampamentos, trilhas e caminhadas. Além de conhecerem novos amigos, os participantes adquirem conhecimentos sobre a natureza e habilidades manuais.

O currículo do clube é composto por classes e especialidades. São ao todo seis classes, uma para cada uma das idades, desenvolvida especificamente para aquela faixa etária. Os requisitos envolvem o serviço ao próximo, desenvolvimento de amizade, estudo da natureza, saúde e aptidão física, arte de acampar, desenvolvimento de organização e liderança, entre outros. Ao final do ano, o desbravador recebe uma condecoração, como certificado da conclusão da classe.

As especialidades são um programa de apoio e complemento às classes, sendo mais de 470, em nove áreas, como: arte e habilidades manuais, atividades recreativas, atividades profissionais, ciência e saúde, etc. Ao concluir uma especialidade, o desbravador recebe a sua insígnia, para usar na sua faixa.

Para a população conhecer melhor as ações do clube, na manhã deste domingo (05) será realizado um evento de apresentação aberta ao público. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através dos contatos (WhatsApp): (47) 98820-8525 com Hesther ou (47) 98813-9941 com Zico.