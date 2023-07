CMEI Lenir Rodrigues é reinaugurado com diversas melhorias

Nesta quinta-feira (29) o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Lenir Rodrigues foi oficialmente reinaugurado.

A obra realizada pela empresa Mildenberg Construções contemplou a reforma e ampliação da área útil e refeitório, execução de cobertura metálica nas quatro estruturas circulares, colocação de corrimão e guarda corpo, aumento da acessibilidade em todos os espaços, inclusive nos sanitários, troca de piso nas salas entre outras melhorias, resultando em um investimento aproximado de R$ 395.200,00.

O CMEI que atende cerca 260 alunos no bairro Bom Jesus leva o nome de uma das pioneiras de nossa cidade, a professora Lenir Rodrigues. A mesma desenvolveu ao longo de sua vida o trabalho como professora e voluntária assídua no município.

O refeitório, que também foi reformado, recebe o nome de Zélia Baumgarten, funcionária que trabalhou por longos anos no mesmo local. Zélia transmitia a todas as colegas de trabalho alegria, simpatia e dedicação. Sempre com um sorriso largo, contagiava felicidade para as colegas.

Na cerimônia aconteceram ainda, lindas apresentações dos alunos e professores.

Estiveram presentes o prefeito James Valério, secretários municipais, autoridades, comunidade e familiares de Lenir Rodrigues e Zélia Baumgarten.