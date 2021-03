Cobrança de impostos e taxas poderão ser suspensos durante a pandemia em Rio Negro

Na terça-feira (23) os vereadores de Rio Negro aprovaram um requerimento solicitando ao executivo municipal que suspenda a cobrança de impostos e taxas durante o período em que estiverem restritas as atividades em função da pandemia.

A suspensão seria para os microempreendedores individuais, empresas ligadas a eventos, empresas de locação de espaço para festas, quadras esportivas, empresas de locação de som e/ou brinquedos e empresas de alimentação para festas.

Na justificativa aponta que a medidas restritivas impostas diminuiu consideravelmente o faturamento das empresas, principalmente as que trabalham com eventos.

Veja a justificativa na íntegra:

“Em razão das restrições governamentais impostas à diversas atividades profissionais limitando ou proibindo o seu funcionamento em decorrência da Pandemia ocasionando a diminuição drástica de arrecadação de empresas de diversos setores econômicos, considerando ainda que municípios e estados foram beneficiados com recursos do governo federal, inclusive com renegociação de dívidas entre os entes federados, é plenamente plausível a suspensão enquanto durarem estas restrições de impostos e taxas exigidos pelo Executivo, amenizando assim as dificuldades de alguns setores de nossa economia.”

