Colabore com a campanha Dia das Crianças Solidário 2024 do Circo Social

O Circo Social está realizando mais uma edição da campanha Dia das Crianças Solidário. A iniciativa tem como objetivo mobilizar a comunidade para a doação de chocolates, doces em geral e alimentos não perecíveis que serão destinados às comunidades carentes de Mafra e Rio Negro, atendidas pelo projeto.

COMO COLABORAR

As doações podem ser realizadas no Circo Social, situado na Rua São João nº 178, Centro I Baixada, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 11h e das 13h às 17h.

Também é possível entregar as doações no Madrugação Conveniências, na Rua 7 de Setembro, nº 618, em Mafra.

As doações também podem ser agendadas para retirada pela equipe do Circo Social pelo telefone 3271-9035 (fixo Mafra) e 98496-1539 (WhatsApp).

A ação faz parte de um calendário de iniciativas que buscam, a partir de datas comemorativas, sensibilizar e despertar a solidariedade.