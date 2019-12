Colabore com doações para o almoço especial para os coletores de recicláveis

Há três anos um grupo de voluntários promove um almoço para os funcionários da Fundação de Desenvolvimento Integrado (Fundir) de Rio Negro. Tudo muito simples, mas com muito carinho para valorizar e reconhecer o trabalho que eles fazem na cidade. Afinal, carregar carrinhos e caminhões com lixo nem sempre é agradável. Embora sejam materiais recicláveis, não é a melhor tarefa do mundo. Para este ano, o grupo pede qualquer tipo de ajuda com doações de materiais e alimentos para o almoço ou presentes para as crianças. Quem puder também pode colaborar como voluntário no dia do evento. Mais informações com Roberto Assis Pedro pelo WhatsApp: (47) 99633-3787.

