Colabore com o bazar beneficente do Circo Social e ajude a fazer um Natal mais feliz

Tendo como base a solidariedade, o projeto Circo Social j√° est√° recebendo doa√ß√Ķes de roupas, cal√ßados, m√≥veis, livros, brinquedos, utens√≠lios, eletrodom√©sticos, itens de decora√ß√£o e artigos em geral. Estes materiais ser√£o destinados para uso no projeto ou para venda no bazar beneficente.

Todo dinheiro arrecadado ser√° revertido para a campanha ‚ÄúNatal Encantado‚ÄĚ que ser√° realizado pelo Circo Social no m√™s de dezembro. A a√ß√£o ter√° uma programa√ß√£o gratuita com previs√£o de atender em torno de 3.000 crian√ßas de Riomafra.

Os pre√ßos dos itens no bazar beneficente s√£o simb√≥licos, portanto as doa√ß√Ķes ajudam em dobro, pois permitem que pessoas em vulnerabilidade socioecon√īmica possam obter roupas, cal√ßados, utens√≠lios dom√©sticos, materiais de constru√ß√£o, m√≥veis e muito mais a pre√ßos muito baixos.

Traga a sua doação e colabore neste lindo gesto de solidariedade e amor ao próximo. Endereço:

Projeto Circo Social

Rua S√£o Jo√£o, n¬ļ 178 ‚Äď Centro I / Vila Ivete (a 100 metros do Detran/Pol√≠cia Civil de Mafra)

Das 08h30 às 17h

Voc√™ tamb√©m pode agendar a entrega das doa√ß√Ķes em sua resid√™ncia, com√©rcio ou empresa atrav√©s dos contatos: (47) 3271-9035 (liga√ß√£o local para Mafra), 98485-3047 ou pelo WhatsApp 47 99763-4762.

O projeto Circo Social realiza constantemente a√ß√Ķes beneficentes em Rio Negro e Mafra, levando alegria e esperan√ßa para quem tanto precisa. O projeto atua de forma independente. Todas as a√ß√Ķes s√£o realizadas por volunt√°rios. S√£o pessoas que dedicam parte do seu tempo para colaborar com boas causas sem receber valor financeiro em troca, apenas a gratifica√ß√£o emocional de colaborar para um mundo melhor.