Colabore com o Corpo de Bombeiros de Rio Negro através do FUNREBOM

Contribua com o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e ajude a salvar vidas!

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

A Lei Municipal n¬ļ 442 de Rio Negro, de 31 de dezembro de 1984, criou o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM) com a finalidade de fornecer recursos para aplica√ß√£o em despesas correntes e de capital nas a√ß√Ķes de bombeiros destinados √† manuten√ß√£o da unidade operacional do Corpo de Bombeiros no munic√≠pio de Rio Negro.

COMO CONTRIBUIR

A contribuição voluntária prevista em Decreto possui valor anual mínimo de R$ 15,00, mas é possível contribuir com um valor maior. O munícipe pode colaborar através de um depósito bancário direto na conta vinculada ao FUNREBOM:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2543-7

C/C: 28778-4

CNPJ: 15.291.277/0001-98

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros ‚Äď FUNREBOM

Também é possível contribuir através do PIX:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Chave CNPJ: 15291277000198

Atrav√©s do carn√™ o IPTU deste ano o mun√≠cipe tamb√©m ter√° informa√ß√Ķes sobre a contribui√ß√£o volunt√°ria.

COMO O VALOR √Č UTILIZADO

A arrecada√ß√£o de recursos para o Corpo de Bombeiros √© essencial para garantir a prote√ß√£o da popula√ß√£o em n√≠vel municipal. A institui√ß√£o √© respons√°vel pelo atendimento a emerg√™ncias e situa√ß√Ķes de risco que afetam diretamente a popula√ß√£o. Por isso, investir na estrutura√ß√£o e manuten√ß√£o dos bombeiros √© investir em qualidade de vida.

Os recursos s√£o utilizados para a aquisi√ß√£o de equipamentos, capacita√ß√£o e treinamento dos profissionais, para atividades t√©cnicas, servi√ßos pr√©-hospitalares, busca e salvamento, constru√ß√£o e amplia√ß√Ķes de instala√ß√Ķes, aquisi√ß√£o e manuten√ß√£o de equipamentos e viaturas, garantindo que os bombeiros possam desempenhar suas atividades com a m√°xima seguran√ßa e efici√™ncia, entre outras despesas relativas √† organiza√ß√£o dos bombeiros militares.

Somente em 2022 o Corpo de Bombeiros realizou mais de 2.400 a√ß√Ķes envolvendo atendimentos a acidentes de tr√Ęnsito, atendimento pr√©-hospitalar, atendimentos comunit√°rios, buscas e resgates, inc√™ndios e desastres, al√©m de fiscaliza√ß√Ķes, vistorias e aprova√ß√Ķes de projetos.

Os recursos tamb√©m s√£o utilizados para a realiza√ß√£o de campanhas de conscientiza√ß√£o e preven√ß√£o de acidentes, o que ajuda a evitar ocorr√™ncias e, consequentemente, reduz o impacto social e econ√īmico causado por elas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Al√©m disso, o Servi√ßo Integrado de Atendimento ao Trauma em Emerg√™ncia (SIATE) presta aux√≠lio para o Servi√ßo de Atendimento M√≥vel de Urg√™ncia (SAMU), cobrindo o atendimento de transporte hospitalar quando a ambul√Ęncia do SAMU est√° em deslocamento at√© o munic√≠pio de Curitiba.

FIM DA TAXA OBRIGAT√ďRIA

A cria√ß√£o do FUNREBOM em 1984 previa uma taxa obrigat√≥ria de contribui√ß√£o, denominada ‚ÄúTaxa de Servi√ßo‚ÄĚ. Tempo depois esta taxa foi revogada e desde ent√£o diminuiu a arrecada√ß√£o para a manuten√ß√£o de viaturas, aquisi√ß√£o de materiais, equipamentos e servi√ßos, afetando diretamente os servi√ßos do Corpo de Bombeiros prestados √† popula√ß√£o.

CRIA√á√ÉO DA TAXA VOLUNT√ĀRIA

O Decreto n¬ļ 137/2022 da Prefeitura criou a Contribui√ß√£o Volunt√°ria de Servi√ßos de Bombeiros. Portanto, a partir deste ano os moradores de Rio Negro poder√£o contribuir voluntariamente com os servi√ßos prestados pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo o com o Artigo 2¬ļ do referido Decreto, o valor integral dos recursos arrecadados ser√° contabilizado em cr√©ditos or√ßament√°rios pr√≥prios e depositados em conta banc√°ria espec√≠fica sob a denomina√ß√£o de Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros ‚Äď FUNREBOM.