Colégio Bom Jesus apresenta novidades para 2019

Uma educação transformadora e que faz a diferença precisa estar em constante evolução. É por isso que o Colégio Bom Jesus São José, localizado no centro de Rio Negro, iniciará o ano letivo de 2019 com inovações educacionais que visam a preparar os estudantes para as necessidades educacionais contemporâneas e futuras.

Confira, a seguir, algumas dessas novidades para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

Inglês na Educação Infantil

O Bom Jesus ofertará aulas de Inglês com professor especialista também nos níveis C e D da Educação Infantil, com aulas interativas que exploram diferentes recursos de mídia impressa e digital, objetivando o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças pela sua exposição a uma segunda língua desde cedo.

Aulas de Computação Criativa

Utilizando o Scratch, um software do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que permite construir histórias, animações e jogos de forma interativa, os alunos, a partir do 4.º ano do Ensino Fundamental, nas aulas de Computação Criativa aprenderão programação computacional de um jeito fácil e divertido.

Educação Financeira como tema contemporâneo

Desde o 1.º ano do Ensino Fundamental à 2.ª série do Ensino Médio, a Educação Financeira contará com material específico – livros didáticos, paradidáticos e atividades on-line – e será abordada, de modo sistemático, no componente curricular de Matemática de acordo com o ano que o aluno estiver cursando, visando a formar cidadãos financeiramente conscientes e responsáveis.

