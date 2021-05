Colégio Caetano de Rio Negro comemora o seu 72º aniversário

O Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha, atualmente chamado de Colégio Estadual Cívico – Militar Presidente Caetano Munhoz da Rocha comemora hoje, dia 14 de maio, o seu 72º aniversário. Por causa da pandemia do coronavírus, este ano a comemoração será simbólica com homenagens e fotos publicadas nas redes sociais.

Em 03 de dezembro de 1949 o então Governador do Estado, Moisés Lupion, assinou o Decreto nº 9136 criando o Ginásio Estadual de Rio Negro, que iniciou suas atividades em março de 1950 no prédio do Grupo Escolar Barão de Antonina.

Em 1960 começou a funcionar o curso científico e seu nome passou a ser Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha. Em setembro de 1965 foi inaugurado o prédio próprio, que foi gradativamente tendo suas dependências ampliadas, face à crescente demanda.

O curso ginasial (científico), em funcionamento desde 1960 passa a ser científico ao nível de 2º grau, oportunizando a escolha de mais cursos profissionalizantes.

CÍVICO-MILITAR

No dia 04 de novembro de 2020 a comunidade escolar do Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha aprovou através de um processo de consulta pública a implementação do modelo Cívico-Militar no colégio. O Programa dos Colégios Cívico-Militares do Paraná é maior do país na área, com investimento de cerca de R$ 80 milhões.

14 DE MAIO

O aniversário é comemorado no dia 14 de maio em homenagem natalícia ao patrono Caetano Munhoz da Rocha.

Leia mais sobre o Colégio Caetano no livro Rio Negro 150 Anos, de Ever Lisboa. Acesse conheça: www.everlisboa.com.br/rionegro150anos

FOTOS HISTÓRICAS

