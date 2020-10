Colégio Sesi da Indústria de Rio Negro se prepara para início do ano letivo de 2021, inovando com foco na formação para a indústria e integração à formação profissional

O Colégio Sesi da Indústria está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Para mais informações, ligue no 047 3641-6425 ou acesse https://bit.ly/3jh1rHW

Mesmo com o segundo semestre de 2020 ainda em andamento, o Colégio Sesi da Indústria de Rio Negro já está preparando novidades para o ano letivo de 2021. No próximo ano, a instituição passa a oferecer um ensino mais próximo da indústria e simultâneo à formação profissional. O novo modelo vai permitir que os estudantes de Ensino Médio tenham mais autonomia, com acesso a palestras sobre a indústria, exposições culturais com temas do segmento, encontro de carreiras com industriários e módulos de aprendizado sobre o Mundo do Trabalho.

Metodologia de referência

O aprendizado dos estudantes continuará sendo pelas Oficinas de Aprendizagem. Neste formato, os alunos se reúnem em equipes para solucionar desafios propostos, promovendo a integração das disciplinas, a autonomia, a criatividade e o trabalho em equipe. “Com esse método, os alunos desenvolvem, além do conhecimento técnico, habilidades interpessoais que os ajudam no mercado de trabalho e na vida. A integração com a indústria já na educação básica irá beneficiar quando o aluno ingressar no mercado de trabalho, ou seja: o aluno ganha e a indústria também”, esclarece Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.

Em 2021, a proposta é apresentar aos alunos os setores industriais do Paraná, para que eles possam entender os desafios do segmento. Desta forma, os estudantes “continuam desenvolvendo habilidades e competências comuns da grade curricular de forma inovadora, mas também passam a conhecer os desafios da indústria paranaense que está passando por um processo de transformação digital”, ressalta.

O Colégio Sesi da Indústria está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Para mais informações, ligue no 047 3641-6425 ou acesse https://bit.ly/3jh1rHW