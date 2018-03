Colégio Sesi Rio Negro classificou-se para etapa nacional do torneio de robótica

As melhores equipes de robótica de todo o Brasil participam, em Curitiba, de 16 a 18 de março, do Torneio Nacional de Robótica First Lego League. Serão 83 times de escolas públicas e particulares, formados por estudantes de 9 a 16 anos. As vagas na maior competição de robótica do país foram conquistadas em seletivas regionais, realizadas em 11 estados e no Distrito Federal. Na temporada atual – Hydro Dynamics –, o desafio dos estudantes foi pesquisar e apresentar soluções inovadoras para um problema que atinge milhões de brasileiros e é também uma preocupação mundial: a água. O Sesi de Rio Negro estará representada pela equipe The Gears.

Entre as atividades propostas no torneio está o desafio do robô. Nele, os estudantes colocam os robôs de lego para cumprir determinadas missões. Para realizar as tarefas, o robô pode navegar, capturar, transportar, ativar ou entregar objetos na mesa de competição. Além disso, eles também serão avaliados na categoria design do robô. Os times podem utilizar sensores de movimento, cor, toque, além de controladores e motores.

Conta pontos ainda o projeto de pesquisa com uma solução inovadora sobre o uso da água. Pode ser, por exemplo, na produção de alimentos ou na geração de energia. Por fim, na categoria core values, os estudantes precisam mostrar que sabem trabalhar em equipe. As equipes que tiverem o melhor desempenho nessas quatro categorias vão se classificar para torneios internacionais de robótica nos Estados Unidos, Hungria e Estônia.

O evento acontecerá no campus da Indústria, na avenida das Torres em Curitiba, com entrada gratuita. Confira abaixo o horário de visitação:

– 16/03 – sexta-feira (14h às 18h)

– 17/03 – sábado (9h às 17h)

– 18/03 – domingo (9h às 18h)

Nossa intenção após este evento é abrir clubes de robótica no Colégio Sesi de Rio Negro, propiciando a todos os alunos próprios ou de outras Instituições de ensino a participação nos clubes, envolvendo alunos a partir do 7º ano do ensino fundamental, com mensalidades muito atrativas. Nestes clubes, várias disciplinas (matemática, física etc…) são aplicadas na prática, além da possibilidade da programação dos robôs.