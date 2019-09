Colégio Sesi/Senai de RN vai representar o Paraná na Etapa Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica

A equipe de robótica ‘The Gears’, do Colégio Sesi/Senai de Rio Negro, vai representar o estado do Paraná na etapa Nacional da OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica no próximo mês – entre os dias 22 e 26 – na cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul.

Os alunos Adriana Letícia Martins de Souza, Enzo Rafael Omura Coelho, Matheus Mai Santos e Venâncio Arruda, comandados pelo professor Júlio Nestor Martins, conquistaram o terceiro lugar na etapa estadual da competição na cidade de Colombo na Região Metropolitana de Curitiba.

É a primeira vez que a equipe do irá para a etapa nacional da OBR. O objetivo dos quatro alunos e do professor é adquirir mais conhecimento e disputar uma vaga para representar o Brasil na Etapa Internacional da competição.

Em março deste ano a equipe The Gears, participou pela terceira vez consecutiva da etapa nacional do torneio de robótica da First Lego League (FLL), que neste ano foi na cidade do Rio de Janeiro.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA (OBR)

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das olimpíadas científicas brasileiras que utiliza-se da temática da robótica.

Tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro.

A OBR destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o território nacional, e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos.

A OBR ocorre desde 2007, atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina e classifica equipes para a RoboCup, maior evento de robótica do mundo. No ano de 2018 tivemos mais de 156 mil participantes diretos de todos os Estados Brasileiros com mais de 4300 equipes competindo na modalidade prática no país.

A OBR é apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) . Além de contar com o suporte da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e RoboCup Federation, é coordenado de forma voluntária por um grupo composto por cientistas e doutores na área de robótica e tecnologia das maiores e melhores universidades públicas e particulares do Brasil.