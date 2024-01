Colônia de Férias é realizada pela educação de Rio Negro

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, esteve presente no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Lenir Rodrigues para acompanhar de perto o desenvolvimento das atividades da Colônia de Férias, além de garantir que as crianças estejam desfrutando de momentos de diversão e aprendizado durante o período de férias escolares.

Até o dia 31 de janeiro, aproximadamente 200 crianças de várias unidades escolares do município participarão da ação. As atividades ocorrem no período integral. A Colônia de Férias também acontece no CMEI Alceu Antonio Swarowski, no distrito de Lageado dos Vieiras.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Colônia de Férias é sempre um sucesso e a expectativa é que nesta edição seja ainda melhor. Com uma programação repleta de atividades recreativas e esportivas, as crianças têm a oportunidade de aproveitar ao máximo o tempo livre, explorando novas habilidades e fortalecendo os vínculos com os colegas.

O prefeito ressaltou o compromisso da administração municipal em investir na educação e no bem-estar das crianças. “Temos feito muitos investimentos na área da educação em nosso município. E a Colônia de Férias é mais uma das iniciativas que vem para ajudar aqueles pais que trabalham em período integral, além de incentivar as crianças com atividades lúdicas durante as férias”, disse.