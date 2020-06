Coluna EmOff #15

Tem pré-candidato em Riomafra achando que a eleição deste ano será nas redes sociais e que os votos serão contabilizados através de curtidas. A disputa entres alguns para ver quem tem mais seguidores, compartilhamento e curtidas está cômico.

Outra situação é o envio de mensagem pela lista do WhatsApp. Só para avisar essa história de nunca falar com a pessoa e mandar uma mensagem só desgasta. Queria ver se todo mundo que recebesse uma mensagem destas resolvesse ligar para o pré-candidato. Será que ele iria atender?!

O povão quer saber de conversar olho no olho. É melhor esses pré-candidatos redes sociais, comprarem um sapato confortável e irem dar umas caminhadas pelos bairros das cidades.

Pesquisas… Sim, temos pesquisas rolando por Mafra. Os pré-candidatos estão querendo medir a popularidade junto aos eleitores. O único problema é que cada um lidera em suas pesquisas, ou melhor, está em segundo. É o que falam por aí…

Por falar nisso e o resultado daquela pesquisa via Whatsapp, onde tinha pré-candidato com calo no dedo de tanto responder ela, não saiu o resultado?

O presidente Bolsonaro tem dito que não vai apoiar ninguém nestas eleições, mas em Mafra tem três pré-candidatos – Jeferson Lopes, Nahum Zaine e o Edenilson Schelbauer – que querem surfar na popularidade do presidente, que já não é mais a mesma de 2018.

Segundo alguns informantes os dois últimos tiveram até uma conversa, mas sem consenso. Nenhum abre mão de ser cabeça de chapa.

O fato do Wellington não abrir para quem irá o seu apoio, ou se apoiará alguém nestas eleições, está fazendo que alguns secretários percam o sono com medo de ficaram de fora da próxima gestão. Mas, segundo uma carpa do rio Negro existe uma unanimidade entre os pré-candidatos, nenhum dos atuais secretários ficam, talvez uma ou duas secretárias se salvem.

Essa mesma carpa disse que tem gente de olho na atual Câmara. Pode estar havendo abuso de poder político na casa de leis durante este período pré-eleitoral.

Vamos para o outro lado do rio…

Pelo que parece o ex-prefeito Alceu Swarowski vai mesmo disputar mais um mandato a prefeito de Rio Negro, o quarto. Segundo um esquilo lá do Parque, Swarowskinho vem mantendo conversas com algumas lideranças políticas para encontrar o melhor candidato a vice-prefeito.

Com a quase confirmação da pré-candidatura do Alceu, Rio Negro poderá ter 4 nomes na disputa para comandar o município até 2024. Sim, pode não parecer, mais tem 4 postulantes ao cargo de chefe do executivo, além do Swarowski, e claro do James, tem o vereador Gari Vinicio Kiatkoski e o Bruno Alves. Agora resta saber se todos serão candidatos.

A única pré-candidatura 100% definida é do James Valério, atual vice-prefeito, que diga-se de passagem também vem mantendo conversas para definir o seu candidato a vice que pode vir da Câmara de Vereadores ou do empresariado.

A matéria plantada na imprensa semana passada para “boi dormir”, de que ele já havia selado com o Alessandro de vice, parece que poucos estão acreditando nesta “barrigada” no atual momento do campeonato, ainda mais que as eleições vão ser no final do ano… Acho que nem dois James e Alessandro acreditam muito nisto?