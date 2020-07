Coluna EmOff #18

# Então quer dizer que tem algumas pessoas, aquelas apegadas aos cargos, que estão com a esperança que a pandemia do Covid-19 não de trégua, fazendo com que as eleições sejam adiadas por um período maior, ou ainda, que os atuais mandatos sejam prorrogados. Que coisa feia!

# Não adianta apelar e torcer para uma doença que matou até agora, mais de 70 mil pessoas no país em cerca de 3 meses, adie uma eleição para os “mamadores de plantão” continuarem plenos em seus cargos. O presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, já deixou claro que não existe possibilidade de prorrogação do mandato.

# Pelo jeito não vai ter como os espertos pegarem “carona” no “corona”!

# As eleições serão no dia 15 de novembro, e esperamos que até lá o “coronga” esteja controlado para a felicidade de todos.

# A mudança da data da eleição do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, fez com que as datas das convenções partidárias também fossem alteradas. Os partidos tem até o dia 16 de setembro para definir que serão seus candidatos. Essa mudança frustrou o plano de alguns e encareceu o passe de outros, já que mais água vai passar por debaixo da ponte do rio Negro.

# Alguns estão se perguntando por que se está falando tanto dos possíveis candidatos a vice-prefeito. A resposta é simples, a melhor composição, o maior grupo, sai na frente dos demais candidatos. E a escolha errada do vice pode levar o navio a naufragar. As eleições de 2012 são um exemplo a não ser seguido pelo cabeças de chapa. Se lembram disso???

# Uma resposta para aqueles que ainda não entenderam o porquê de tantos candidatos a prefeito em Mafra: sem poder fazer coligação na eleição proporcional – vereadores – os partidos precisam lançar candidatos a prefeito com a esperança de alcançarem mais votos de legendas e assim conseguirem uma cadeira na Câmara.

# Anotem aí: nesta eleição nenhum partido vai conseguir eleger 3 vereadores, aqueles que conseguirem dois – poucas siglas tem chance, duas no máximo – devem comemorar e muito. Nestas eleições vamos ver figurões e partidões morrendo na praia ou sendo salvos na UTI.

# Sobre a dupla W/W – Werka e Witinho – parece que nem tudo que reluz é ouro. Segundo algumas fontes nada foi sacramentado, ainda mais depois do adiamento das eleições. Parece que o PDT quer amadurecer outras conversas.

# O grupo que quer apresentar um nome técnico como candidato a prefeito, do ex-secretário do governo Jango, Emerson Mass, parece mesmo pretender apostar em uma candidata a vice, a advogada Celina Dietrich é a opção no momento.

# Com essa notícia, se for fato mesmo, o tal do “frentão” vai se dividir em várias candidaturas, para atacar apenas uma.

# Dizem por aí, nas confrarias da vida, que em Mafra termos três blocos de candidatos, aqueles que não fazem nem mil votos (3 candidatos), o bloco dos 3 mil votos (4 candidatos), e o bloco dos que vão fazer mais de 8 mil votos (2 candidatos). Neste último dizem que um passa dos 10 mil. Agora resta saber onde cada candidato se enquadra, com a palavra os pré-candidatos e os especialistas e analistas de plantão!

# Um recado para o candidato que diz ter mais de 10 mil votos. Cada eleição é uma eleição. Agora, sonhar não custa nada.

# Outro partido que diz não abrir mão da candidatura própria é o DEM. Com a chegada de novos filiados, entre eles o vereador Adilson Sabatke, o partido pretende dar voos mais altos nestas eleições.

# E o PSDB? Será que os novos tucanos de Mafra vão de chapa pura – Adriana Dornelles/Jonas Schultz? Tudo indica que sim, apesar das movimentações no ninho do tucanato dizerem ao contrário. Nas “rádio corredores”, dizem que o dentista Jonas Schultz tem grandes chances de conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados.

# Outro Jonas que está bem contado é o Jonas Heide alguns apostam que ele emplaca em uma cadeira na Câmara. Algumas pessoas até ficam com frio na espinha só de imaginar essa possibilidade.

# Outros nomes (pré-candidatos) a vereança que estão sendo bem cogitados neste primeiro momento são: o Rafinha Cavalheiro (do departamento de Esportes) e o Thiago Screnski da Rádio Cidadania… Vamos aguardar se saem mesmo candidatos e decolam???

# Falando em Câmara de Mafra, será que algum vereador poderia explicar o motivo de um processo estar correndo sob sigilo na Comissão de Ética da Câmara. Por que não foi dado publicidade ao fato como em situações anteriores? Do que se trata o processo? Quem é o vereador envolvido? Atinge outros vereadores? O sigilo é por causa das eleições? Onde está a transparência?

# Outra coisa, já têm a apostas por aí para ver quantos, dos atuais vereadores mafrenses se reelegem??? Segundo os entendidos da política da cidade, acreditam que poucos, ainda mais se o eleitor for analisar a suas atuações no legislativo. Agora o que pode pesar bastante são as diárias utilizadas por eles durante estes 4 anos… Têm vereador por aí que já “boleou” cerca de R$ 30 mil em diárias até agora. Basta saber: qual os verdadeiros critérios que os eleitores vão usar para elegê-los??? Ou vai ser como sempre, tapinhas nas costas, festinhas, “churras com cerveja”, combustível, visitinhas…??? Vamos aguardar

# Em Rio Negro a coisa parece que está mais quieta, na verdade a política rionegrense, sempre rola mais nos bastidores, jeitinho rionegrense de esconder as coisas embaixo do tapete, é assim também na política…

# Mas pelo que andamos sabendo têm pesquisa pra tudo quando é tipo e gosto rolando na Rio Negro city. Pra variar, todas encomendadas e favorecendo os partidos que as encomendaram é claro!

#Será que iremos ter mais de três candidatos a prefeito em Rio Negro desta vez??? Ou a disputa vai ficar mesmo entre a turma do Paizani X a turma do Swarowskinho??? Vamos aguardar!!!