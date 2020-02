Coluna EmOff

Indefinição

O ponto de interrogação quanto aos prefeituráveis em Mafra é: Vicente Saliba será candidato a prefeito? Essa é a pergunta que todos querem saber, até mesmo outros pré-candidatos. Até o momento ninguém sabe se ele concorre ao cargo de chefe de executivo ou tenta uma vaga – certa – na Câmara de Vereadores. Duvidamos muito que ele fique sem mandato.

Definição

A decisão pode mexer com o quadro eleitoral na cidade já que alguns pré-candidatos, vereadores e outros políticos sonham em ser o candidato a vice-prefeito, fazendo uma dobradinha com o Saliba.

Quem será?

Segundo reza a lenda, o prefeito Wellington fez um acordo com o Vicente Saliba, seu vice-prefeito, lá em 2015, quando os dois fecharam uma chapa e ganharam a eleição indireta na Câmara de Vereadores. No acordo estava o apoio incondicional a uma possível candidatura de Saliba ao Paço Municipal. Caso Vicente Saliba decida concorrer como vereador, quem seria o candidato apoiado pelo Gaiteiro?

Fila grande

São vários os postulantes que querem o apoio do Wellington, alguns vereadores que o digam. Até porque, sem o Vicente no páreo (até o momento), a aposta do Gaiteiro teria que ser um dos vereadores ou vereadoras. Algum secretário? Talvez, mas acreditamos que seria secretária.

Mudança

Ali do outro lado da ponte, tudo indica que teremos uma eleição polarizada – James Valério x Alceu Swarowski. A entrada do Alceuzinho na disputa fez que a definição do candidato a vice-prefeito do professor James seja repensada. O nome que viria do legislativo parece que será substituído… dizem que um empresário pode ser a bola da vez.

Nome certo

Não é só o James Valério que busca um nome para vice, Alceu Swarowski ainda não definiu que será seu companheiro de chapa. As duas candidaturas apostam que o candidato a vice-prefeito venha para somar, sem rejeição, trazendo votos. Como dissemos na coluna passada, todos estão em busca de um candidato a “vice perfeito”.

Pode jogar contra

A rede social hoje é sem dúvida uma ferramenta importante na divulgação, de fácil acesso e com custo baixo. Muitos políticos estão usando e abusando do novo canal de comunicação em busca de ‘likes’. Uma ferramenta que pode ajudar como também pode atrapalhar. Um vídeo, um comentário, uma foto postada na hora errada ou de maneira errada pode custar caro. Assim como a rede social constrói ela também destrói. Na verdade é uma faca de dois gumes que pode mais prejudicar do que ajudar!

Não é termômetro

Outro detalhe são os candidatos rede social, aqueles, que usam o meio como único para se comunicar com o eleitor. Curtidas, compartilhamentos e seguidores, não são votos. Quem ostenta número de seguidores é influenciador digital. Eleição de vereador, assim como de prefeito, tem que gastar sola de sapato, tem usar a rede social mais antiga do mundo, ao relacionamento direto e pessoal, a conversa direta, ‘cara a cara’, no “fio do bigode” com o eleitor.