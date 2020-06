Coluna EmOff

Então! Ainda não sabemos ao certo quando serão as eleições deste ano, se em outubro, novembro ou dezembro. A única certeza é que será esse ano. A última notícia é que poderá ser no dia 15 de novembro, dia em que é comemorada a Proclamação da República.

Para que a data seja confirmada é necessário que o Congresso Nacional aprove uma Projeto de Emenda Constitucional (PEC) alterando a data.

Já que estamos falando em Brasília… a ida de alguns mafrenses para a capital federal que apoiam o presidente Jair Bolsonaro não trouxe muita sorte para ele. Bastou eles irem para lá, para Ministro da Educação – sem muita educação – cair e o Queiroz ser encontrado. Sem falar ainda das consequências do “foguetório” em cima do STF, que pelo jeito não vai ficar barato.

Aos que insistem em idolatrar os políticos a qualquer custo, achando que são verdadeiros “mesias” ou salvadores do Brasil, seja eles de qual partido forem, fica aquela frase bíblica que sempre vai servir para os que adoram, idolatram e defendem a qualquer custo nossos políticos brasileiros: “Infeliz do homem que idolatra e confia noutro homem”!

Lamentavelmente vemos milhares de brasileiros que só faltam se ajoelhar (se prostrar), diante de líderes políticos, como Lula e Bolsonaro, por exemplo, chegando agredir e até matar o próximo de tanta idolatria idiota que sentem por estes caras! É por isto que o Brasil está onde está!

Vamos em frente, vamos falar de política local, se não o meu colega Trombelhudo aqui da Gazeta vai achar que quero tomar o lugar dele!

Com as eleições, que hora se aproxima e hora ficam um pouco mais longe, os pré-candidatos a prefeitos intensificam a busca do nome perfeito para vice-prefeito. E começam a espalhar os possíveis acertos para medir se o vice dará um ‘up’ na campanha ou será uma âncora. E muitas vezes servem até como “termômetro” para sentir sua aceitação junto ao eleitor e como os demais candidatos e partidos irão reagir…

A decisão em antecipar o nome do vice pode ser um tiro no pé, que pode até acertar a cabeça, e valorizar o nome do pretenso candidato.

O exemplo foi o que aconteceu recentemente em Rio Negro no caso do pré-candidato James anunciando o seu vice Alessandro como “balão de ensaio”… Não colou! Pode até ser que isto aconteça, mais talvez não era o momento!

Em Mafra com o punhado de candidatos que disputarão a eleição e escolha do vice está cada vez mais complicada devido à escassez de bons nomes no mercado. Tem partido fazendo pesquisa para saber quem é o melhor vice, pode isso?!

Alguns partidos podem ir mesmo de chapa pura como o caso do PSDB que deve confirmar a advogada Adriana Dornelles como cabeça de chapa e o dentista e sindicalista Jonas Schultz como vice-prefeito.

O PT que tem o professor Arlindo Costa como pré-candidato a prefeito também deve fechar uma chapa pura, assim como PRTB do bolsonarista Jeferson Lopes.

O pré-candidato Vicente Saliba vem mantendo contato com lideranças partidárias e políticas para a escolha do seu vice, que pode vir do PSD, do MDB, do DEM ou até mesmo do meio empresarial.

Falando em MDB, a pré-candidatura do Celso da Caixa parece que não decolou para voos altos como todos esperavam. Nas rodas de políticas por ai, dizem que ele seria um bom candidato a vice-prefeito e um ótimo a vereador. Quem agradece é o vereador Eder Gielgen que mantém o sonho de ser o candidato a prefeito pelo partido.

Parece que uma dupla está nascendo em Mafra, a dupla ‘WW’, Werka e Witinho ou Witinho e Werka. Os dois estão bem afinados e podem aparecer juntos na campanha, caso este namoro vire casamento, resta saber quem será o candidato a prefeito e quem será o vice?

E olha que muitos acreditavam que o Witinho iria junto com o Vicente, já que os dois andaram muito tempo juntos, lado a lado na política mafrense. Se bem que até as convenções tudo pode mudar ainda, e coisas inesperadas podem acontecer!

Tudo indicava que poderíamos ter um frentão – Nahum Zaine + Emerson Mass + Werka – mais pareceu que os opostos não se atraíram. Tanto que o partido do Emerson Mass estuda a possibilidade de ir de chapa pura como o Celso da La Formassa como candidato a vice?

Outra dupla que está namorando é o Nahum Zaine e o ex-padre Sidnei Marcelino. Pareceu que os dois andaram conversando e o padre pode aparecer como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Nahum.

O padre Sidnei é do mesmo partido do vereador Edenilson Schelbauer, será que o Schelbauer desistiu de ser candidato a prefeito? Ou o padre não gostou de ter “caído no conto do vigário” tempos atrás? Duvidamos!

E essa agora, chegou uma notícia aqui na coluna sobre um denúncia contra um vereador na Câmara de Mafra. Se as nossas fontes estiverem certas, a denúncia já está na Comissão de Ética. Agora resta saber por que ela não foi lida durante a sessão ordinária. Pode isso Arnaldo? Muitos já estão pedindo o auxílio do VAR. Onde está a transparência? Ela não deveria ser lida para conhecimento público? Senhores vereadores tapetão em ano de eleição é muito feio hein?

Também em Mafra, parece que a ala jovem vai ter muitos representantes na disputa, principalmente a vereador, inicialmente existe alguns nomes que ainda são especulações e ainda não estão confirmados, como por exemplo do empresário Igor Belém, entre outros? Será que os jovens mafrenses estão se politizando e “pegando o gostinho” pela política… Tomara que isto aconteça, precisamos de jovens na política riomafrense para ver se a situação melhora.

Por hoje é só, na próxima coluna vamos falar das apostas para ver quantos vereadores cada partido deve eleger.