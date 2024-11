Combate à Dengue: ação preventiva é realizada no cemitério de Rio Negro

Neste dia 19 de novembro é celebrado o Dia Nacional de Combate à Dengue. Em Rio Negro serão realizadas ações durante a semana toda.

Hoje a equipe da vigilância ambiental está atuando no Cemitério Municipal com vistorias e ações preventivas. A equipe reforça o aviso sobre a proibição do uso de flores com embalagens plásticas, pois as mesmas acumulam água. Também é preciso manter o ambiente limpo, tendo atenção, principalmente, para não deixar água parada no local após a limpeza dos túmulos.

O Dia Nacional de Combate à Dengue tem o objetivo de mobilizar iniciativas do Poder Público e a participação da população para a realização de ações destinadas ao combate ao vetor da doença.

As ações para o combate à Dengue são constantes no município de Rio Negro. Equipes da saúde, meio ambiente e da Defesa Civil realizam visitas técnicas em diversos locais com foco na prevenção. Nas unidades escolares os alunos também aprendem desde cedo sobre a importância da prevenção.

A população também pode fazer a sua parte durante todo o ano. Prevenir é a melhor forma de evitar a Dengue, além da Zika e Chikungunya, que também são transmitidas pelo mesmo mosquito.

Além de manter os cuidados, todo cidadão que souber de algum local que não esteja observando as orientações de prevenção pode fazer uma denúncia à Vigilância em Saúde de Rio Negro. O contato pode ser feito através dos telefones 3643-7763 e 3642-6994.

Também é possível realizar denúncias anônimas através do aplicativo GeoCidadão, que está disponível nas plataformas iOS e Android. A plataforma permite realizar a abertura, tramitação e acompanhamento das solicitações enviadas pelos cidadãos.