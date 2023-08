Combate ao Fumo: Rio Negro possui importante programa para quem deseja parar de fumar

Neste dia 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.

Em Rio Negro o combate ao fumo é mantido o ano todo com o Programa de Combate ao Tabagismo, que é realizado pela Secretaria Municipal de desde 2020. O programa é uma grande oportunidade para quem deseja parar de fumar obtendo todo o apoio e acompanhamento necessário.

COMO PARTICIPAR

Os interessados podem entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima, ou comparecer diretamente na Vigilância Epidemiológica que fica localizada no Centro para a realização de um cadastro prévio.

Novas turmas são abertas todos os meses. Após o cadastro prévio o cidadão será avisado sobre a possibilidade de participar do programa em uma nova turma, que geralmente é composta por 10 pessoas. A participação é gratuita para quem deseja parar de fumar. Cada encontro tem a duração aproximada de 1h30.

Os encontros ocorrem na Vigilância Epidemiológica nas terças-feiras às 14h. Contato para mais informações: 3643-7763. Também são realizados encontros à noite na Unidade de Saúde Antônio Bossi, situada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45. O telefone para mais informações é 3642-8352.

ACOMPANHAMENTO

Através do programa é feito um acompanhamento com sessões que são conduzidas por farmacêuticos da Secretaria de Saúde de Rio Negro, que recebem a capacitação necessária.

Durante as sessões os profissionais de saúde analisam a motivação do paciente em deixar de fumar, o nível de dependência física à nicotina e a eventual existência de comorbidades psiquiátricas. Durante o programa também é obtida a história clínica do paciente e se há indicação ou contraindicação de uso de medicamentos. O paciente que estiver em uso de qualquer tipo de medicamento será acompanhado em consultas subsequentes. Os participantes do programa também recebem materiais de apoio sem custos.

IMPORTÂNCIA

A participação nas sessões estruturadas é fundamental para o sucesso do tratamento, uma vez que nestes encontros os pacientes recebem o apoio necessário para entender a sua condição e atuar de maneira ativa para romper definitivamente com o vício.

Na abordagem realizada pelos farmacêuticos são tratadas questões relacionadas à dependência da nicotina, esclarecimentos sobre a atuação desta substância química no organismo, malefícios para à saúde, orientações aos pacientes no sentido de lidarem com os sintomas de abstinência e estratégias para cessar o hábito de fumar.

No grupo a ideia de que o medicamento não é o único responsável pelo resultado é reforçada. O paciente precisa querer parar de fumar e neste sentido a equipe contribui com o apoio necessário para o sucesso na cessação do hábito de fumar.