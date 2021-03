Comerciantes querem a abertura do calçadão de Rio Negro

Na sessão ordinária da última terça-feira (23), os vereadores de Rio Negro aprovaram um requerimento solicitando que a Prefeitura realize do trecho rua dr. Vicente Machado entre as ruas Nicolau Bley Neto e 7 de Setembro, local onde fica o calçadão Albany Bussmann.

O pedido vai de encontro com uma reivindicação dos comerciantes da área central que querem a abertura do calçadão para fomentar o comércio no local.

Além do estimulo comercial outra justificativa para a abertura seria a mobilidade do trânsito, pois a via aberta receberia grande parte do fluxo de carros da rua Getúlio Vargas.

Confira a justificativa do requerimento

Por solicitação de comerciantes se faz necessário promover a irrigação mais intensa da região estimulando o comércio, com a circulação de veículos, desta forma desafogando o trânsito da rua Getúlio Vargas, em horários de pico. Como sugestão colocar provisoriamente, tachões, demarcando passagem de um único veículo, seguindo alinhamento da rua Vicente Machado, sem trazer gastos ao poder público, somente sinalizando entrada e acesso à rua 7 de setembro.

