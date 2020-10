Como ajudar o abrigo de cães de Rio Negro com o Nota Paraná

O abrigo de cães São Francisco de Assis, de Rio Negro, depende da ajuda da população para manter ativos os excelentes serviços prestados, pois não há recebimento de ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer órgão público. Não há recebimento de verba pública. Todas as atividades são pagas com a importante ajuda da população que colabora com doações.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uma das formas de ajudar o abrigo é utilizando facilmente o Nota Paraná:

Basta realizar uma compra em Rio Negro ou em outra cidade da região metropolitana de Curitiba sem colocar o CPF na nota. Depois é só depositar a nota em uma das urnas que estão identificadas com o logotipo do abrigo em diversos estabelecimentos, como mercados e lojas. Você também pode enviar uma foto da nota para o WhatsApp: (47) 99600-1983 (número usado apenas para o registro das notas).

VOCÊ TAMBÉM PODE AJUDAR O ABRIGO DE OUTRAS MANEIRAS:

– Com apenas R$ 5 por mês: é possível colaborar com o abrigo doando apenas R$ 5 por mês através de um carnê que pode ser obtido na Agropecuária Crie Bem.

– Doação em conta: você pode depositar o valor que desejar na conta do abrigo:

Banco do Brasil

Agência: 2543-7

Conta Poupança: 78.000-6

Variação: 51

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de Cães São Francisco de Assis

Banco Sicoob

Número do banco: 756

Agência: 3035

Conta: 11.709-9

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de Cães São Francisco de Assis

– Doação de ração e materiais de limpeza: o estoque de ração e de material de limpeza precisa ser constantemente recomposto no abrigo, já que é bastante utilizado diariamente. Você pode deixar a sua doação diretamente no abrigo aos sábados, ou na Agropecuária Crie Bem e Casa Turnes, que são pontos de coleta em Rio Negro. Os cães do abrigo consomem em média 800 kg de ração por mês. Entre os produtos de limpeza necessários estão: sabão em pó, detergente, desinfetante, pano de chão, vassoura/rodo, água sanitária, bombril, esponja, baldes e bacias.

– Caixa Solidária: comerciantes podem colaborar com o abrigo deixando uma “caixa solidária” para que as pessoas possam doar ração ou materiais de limpeza.

– Voluntário: ser voluntário é sempre muito bom! Você pode colaborar da forma que puder. Entre as atividades que você pode colaborar estão: bem estar animal, artes visuais (criação de anúncios gráficos para divulgação do abrigo), ajuda com divulgações nas redes sociais.

SOBRE O NOTA PARANÁ

O Nota Paraná é um programa de estímulo à cidadania fiscal no estado do Paraná, que tem por objetivo incentivar os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal. As entidades paranaenses sem fins lucrativos que atuam nas áreas de assistência social, cultural, esportiva, saúde, defesa e proteção animal podem se beneficiar do Programa Nota Paraná recebendo créditos e bilhetes para concorrer aos sorteios a partir de:

– Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) relativos às suas aquisições próprias;

– Notas Fiscais ao Consumidor Eletrônicas (NFC-e), sem CPF, depositados em urnas nos estabelecimentos e digitados no sistema Nota Paraná;

– Notas Fiscais ao Consumidor Eletrônicas (NFC-e), sem CPF, digitadas pelos próprios consumidores a favor da entidade no sistema da Nota Paraná.