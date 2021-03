Como foi o retorno das aulas em Rio Negro

Escolas e servidores foram preparados para receber os alunos conforme protocolos contra a Covid-19

Na última segunda-feira (08), cerca de 800 alunos da Rede Municipal de Ensino retornaram às aulas presenciais, no modelo híbrido. O retorno aconteceu inicialmente com os alunos de 3º, 4º e 5º anos, em que uma parcela da turma faz aula presencial e outra parcela permanece em casa trabalhando com o material impresso. Ao todo 66% das famílias, entre alunos do ensino fundamental, CMEIs e Educação Especial, aderiram ao modelo híbrido.

Para que o retorno ocorresse de forma segura, foram instituídos protocolos que contemplam o uso de máscara por alunos e profissionais, formas de desinfecção de espaços de uso coletivo, transporte e alimentação escolar, orientação pedagógica quanto à higiene e medidas de distanciamento, distribuição de face shield para alunos, professores e funcionários.

A data também marcou o retorno de todos os professores e demais servidores ao ambiente escolar. Com o número reduzido de alunos, consequentemente há uma disponibilidade maior de profissionais para atuar no controle e acompanhamento das medidas de prevenção a Covid-19.

De acordo com a secretária de Educação, Vera Pfeffer Schelbauer, que esteve acompanhando o retorno presencial em todas as unidades de ensino, alunos e profissionais estão preparados para esse desafio. “Eu não tinha dúvidas da competência de nossos gestores, coordenadores, professores e funcionários, para orquestrarem o retorno seguro das aulas presenciais na rede pública de Rio Negro. Foi emocionante perceber a alegria de nossas crianças, que estavam ansiosas em voltar à escola. Foi muito bom ver o cuidado de todos, principalmente uma escola viva novamente, e os olhinhos brilhando de quem estava com muitas saudades”, afirmou.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, avalia como positiva essa primeira etapa de retorno. “Buscamos garantir o direito à educação, mas sem deixar de preparar um ambiente seguro para profissionais e alunos, pois acima de tudo respeitamos a vida. Manteremos avaliação constante do cenário epidemiológico local e regional, além de monitorar frequentemente as medidas adotadas pelas escolas. Nossas equipes estão preparadas, nossos alunos estão recebendo todas as orientações e adequações necessárias, contamos com o apoio de todas as famílias nesse momento”, destacou.