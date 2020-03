Como sua empresa pode reagir ao coronavírus

Sebrae re√ļne dicas para os empres√°rios dos segmentos que atuam com intera√ß√£o direta com o p√ļblico para reduzir impactos negativos do Covid-19

A notifica√ß√£o dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil deu in√≠cio √† ado√ß√£o de um conjunto de medidas restritivas √† circula√ß√£o de pessoas na maioria das cidades brasileiras. Espa√ßos p√ļblicos como cinemas, academias de gin√°stica, universidades, escolas e outros estabelecimentos p√ļblicos e privados est√£o fechando as portas e estimulando a pol√≠tica do home office (trabalho em casa). O resultado √© que diversos setores econ√īmicos j√° come√ßam a sentir o impacto da falta de clientes. A queda de p√ļblico e de vendas est√° levando as empresas, em especial os pequenos neg√≥cios, a adotar medidas emergenciais para reduzir custos e aumentar a receita, buscando equilibrar o caixa durante o per√≠odo mais agudo da crise. Preocupado com a situa√ß√£o dos pequenos neg√≥cios, mais sens√≠veis √† queda do consumo, o Sebrae est√° desenvolvendo um conjunto de orienta√ß√Ķes para auxiliar os empreendedores na ado√ß√£o de medidas que reduzam o impacto da crise.

Segundo os especialistas do Sebrae, os segmentos mais sens√≠veis aos efeitos econ√īmicos do Coronav√≠rus s√£o exatamente aqueles onde normalmente se d√° uma maior intera√ß√£o presencial com os clientes, como: alimenta√ß√£o fora do lar, setor tur√≠stico, varejo tradicional, economia criativa (shows, teatros…), servi√ßos de beleza, entre outros. Pensando nas particularidades espec√≠ficas de cada grupo, o Sebrae preparou um conjunto de informa√ß√Ķes para ajudar os empreendedores a enfrentarem a crise de forma mais profissional e qualificada. Al√©m desses segmentos, tamb√©m gera preocupa√ß√£o o setor de neg√≥cios que t√™m como insumos mat√©ria-prima importada, principalmente da China. A paraliza√ß√£o da produ√ß√£o da ind√ļstria chinesa deve afetar diretamente as empresas que atuam na √°rea de eletr√īnicos, pe√ßas para o setor automotivo, t√™xtil, entre outras.

PLANEJAMENTO

Um primeiro cuidado, que deve ser comum a todos os empres√°rios independente do segmento de atua√ß√£o, √© redobrar a aten√ß√£o com o planejamento. Os especialistas do Sebrae alertam que √© importante estar atento √†s mudan√ßas dos h√°bitos de consumo. Neste momento em que boa parte da popula√ß√£o deve permanecer em casa, o foco do consumidor estar√° voltado principalmente para produtos e servi√ßos essenciais. Por isso, √© importante estar preparado para a oscila√ß√£o das vendas. Nesse contexto, √© fundamental realizar o planejamento de cen√°rios para entender as implica√ß√Ķes financeiras e operacionais caso a crise se estenda por um per√≠odo prolongado. Tamb√©m √© recomendado que os donos de pequenos neg√≥cios digitalizem processos e ferramentas para integrar planejamento, demanda, suprimento e capacidade de produ√ß√£o e entrega.

‚ÄúOs empres√°rios devem ainda monitorar e ter solu√ß√Ķes para a falta dos funcion√°rios no local de trabalho. Vale implementar planos para continuar suas fun√ß√Ķes essenciais de neg√≥cios, caso voc√™ sofra com uma aus√™ncia de colaboradores acima do normal. Nesse sentido, √© crucial treinar a equipe para desempenhar fun√ß√Ķes essenciais da empresa, de modo que o neg√≥cio possa operar mesmo que os principais funcion√°rios estejam ausentes‚ÄĚ, orienta o gerente de competitividade do Sebrae, C√©sar Rissete. ‚ÄúOs empreendedores devem estar preparados para alterar suas pr√°ticas de neg√≥cio, se necess√°rio, para manter opera√ß√Ķes cr√≠ticas ao funcionamento da empresa. Por exemplo: identificar fornecedores alternativos, priorizar clientes ou suspender temporariamente algumas de suas opera√ß√Ķes, se necess√°rio‚ÄĚ, acrescenta.

Abaixo, confira as dicas espec√≠ficas para os segmentos mais impactados. Mais orienta√ß√Ķes, no portal:¬†https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/coronavirus

DICAS SETORIAIS:

Alimentação fora do lar

Reforce a import√Ęncia de seguir os procedimentos de higiene na cozinha, no sal√£o e no escrit√≥rio.

Reduza em 1/3 a quantidade de mesas e estabele√ßa uma dist√Ęncia entre elas de 2 metros.

Aumente a pr√°tica da entrega direta por delivery ou incentive o consumidor a encomendar e buscar no restaurante ‚Äď (Grab and Go).

Negocie com aplicativos de delivery a redução da cobrança de taxa.

Busque fontes alternativas de suprimentos, com diversificação de fornecedores preferencialmente locais.

Verifique o modal de transporte para reduzir o tempo de reposição.

Preste atenção no prolongamento dos prazos de entrega para avaliar o desempenho e a capacidade de acordo com as promessas do fornecedor e entrega ao cliente.

Beleza

Intensifique a higienização diária. Limpe periodicamente todas as superfícies com álcool em gel 70%: maçanetas, balcão, recepção, bancadas, cadeiras (inclusive braços) e lavatório.

Ofereça álcool em gel 70% para todos os clientes na entrada do estabelecimento e a todos os parceiros e colaboradores.

Reforce a import√Ęncia da troca de toalhas e capas a cada cliente.

Reforce a obrigatoriedade de uso da autoclave para os perfuro-cortantes, abrindo a embalagem na frente do cliente.

Aumente as dist√Ęncias entre as cadeiras e lavat√≥rios para o m√≠nimo de 1,5m.

Divulgue nas redes sociais que o ambiente segue todas as medidas de contenção da propagação do Covid-19.

N√£o fa√ßa demiss√Ķes nesse primeiro momento para n√£o perder empregados j√° preparados e n√£o assumir custos com demiss√£o. Se for necess√°rio, antecipar as f√©rias pode ser uma alternativa.

Promova a venda delivery de cosméticos home care, elaborando kits de produtos que atendam às necessidades das clientes. Melhor ainda se forem personalizados, conforme histórico de procedimentos.

Feiras livres

Faça um planejamento emergencial de modo que você possa trabalhar com delivery, mesmo que de forma temporária.

Planeje com seus fornecedores alternativas de abastecimento no caso da paralização das atividades dos centros de abastecimento.

Adote uma política de atendimento direto ao cliente via telefone ou WhatsApp.

Ind√ļstria de eletroeletr√īnicos

Identifique potenciais fornecedores nacionais que poderiam substituir insumos importados.

Determine os insumos realmente críticos (volume de acordo com a necessidade de médio prazo), entenda os riscos dos fornecedores diretos e subcontratados.

Logística e transporte

Limpe e desinfete seu veículo. Preste atenção especial às superfícies com as quais você e os usuários entram em contato frequentemente (especialmente importante para motoristas de transporte individual).

Mantenha as janelas do automóvel abertas para fazer o ar circular melhor.

Moda ‚Äď ind√ļstria e varejo

Aumente a ventilação natural do espaço de produção. Caso tenha que usar ar condicionado, verifique se os filtros se encontram limpos.

Priorize os fornecedores locais para evitar falta ou atraso de entrega.

Serviços educacionais

Substituição excepcional das aulas presenciais por virtuais, tendo como apoio o uso de ferramentas tecnológicas. Sugere-se, inclusive, que esta opção de atendimento ao aluno seja contabilizada como atividade letiva.

Para as escolas que n√£o t√™m plataforma de ensino √† dist√Ęncia, deve-se analisar a possibilidade de uso em car√°ter emergencial.

Adiar eventos extracurriculares, como feiras culturais, gincanas ou torneios desportivos.

Turismo

Aproveitar o momento de baixa para fazer melhorias na infraestrutura.

Definir política de cancelamento e adiamento das reservas dos serviços.

Definir e implementar comunicação com clientes e fornecedores.

Comunicar ao cliente para adiar e n√£o cancelar a viagem.

 Economia criativa

Distribui√ß√£o de conte√ļdo via servi√ßos de streaming.

Transformar eventos presenciais em transmiss√Ķes online, alinhadas ao movimento dos MOOCS (Massive Open Online Courses).

Fonte: Sebrae Nacional