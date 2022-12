COMSAB faz balanço das ações do ano e perspectivas para 2023

O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Mafra (COMSAB) em sua última reunião do ano no dia 08 de dezembro, deliberou sobre assuntos tratados ao longo do ano, envolvendo diretamente o conselho.

O presidente do Conselho e Secretário Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira reforçou a importância dos quatro pilares do saneamento, a fim de que sejam elaborados projetos do COMSAB para 2023. Os demais conselheiros comentaram sobre obras de esgotamento sanitário que estão sendo realizadas no município, demais ações realizadas e perspectivas para o próximo ano.

Balanço 2022

Das ações propostas pelo Conselho este ano, foram concluídas em 80% e outras ainda estão em andamento no próximo ano. Das concluídas tem-se: realização do planejamento estratégico de 2022; sugerido obras para evitar alagamentos na Av. Nereu ramos; campanha de recolhimento de lixo eletrônico e metais; palestra sobre gestão de projetos; ecopontos de pneus; cercamento das margens do rio da Lança e eliminação dos focos de dengue em conjunto com Secretaria Municipal da Saúde.

Outras ações começaram este ano e terão continuidade por meio de planos de ação como o da ecobarreiras que incluem campanhas educativas nas escolas, projetos ambientais e redução do uso de plástico.

Planejamento 2023

O planejamento das ações do COMSAB já iniciam-se em janeiro de 2023 com eleições para composição da nova diretoria. Reativação de parcerias para o plantio de mudas nativas nas margens do rio Negro e desenvolvimento do projeto Ecopontos (coleta de pneus e de resíduos da área rural).

Projetos 2023

O Conselho vai trabalhar efetivamente com os quatro pilares do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário,drenagem pluvial e manejo de resíduos. Para tanto, há planos de realização de um Seminário Regional dos Comsab’s, efetivação do Pacto rio da Lança e do Comsab Itinerante.

COMSAB na internet

Para saber das ações do conselho, acesse o site da Prefeitura: https://bit.ly/COMSABMafra