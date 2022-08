Comunidade da Roseira receberá espetáculo “O Colecionador de Histórias” nesta quarta-feira (24)

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (24), às 20h, acontece a exibição do espetáculo “O Colecionador de Histórias”, do Grupo Municipal de Teatro na comunidade da Roseira. O evento será realizado na Escola Municipal José de Lima com entrada é gratuita. Classificação Livre.

A ação integra os objetivos da Prefeitura de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo de levar cultura a todas as regiões do município. Em breve, o grupo encenará a peça também para as comunidades da Fazendinha e Lageado dos Vieiras.

SOBRE A PEÇA

Na praça da pequena cidade, um homem misterioso escuta as mais fantásticas histórias dos moradores para decidir quem irá receber um valioso prêmio. O espetáculo é uma divertida comédia inspirada em fatos reais, contados pelos integrantes do Grupo Municipal de Teatro.

Mais informações pelo WhatsApp (47) 3643-7664.