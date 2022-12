Comunidade do Lageado dos Vieiras terá uma nova quadra poliesportiva

Compartilhar no Facebook

A Escola Municipal Duque de Caxias, localizada no Distrito de Lageado dos Vieiras, terá uma nova quadra poliesportiva coberta com vestiário. A quadra também será utilizada pelo Centro Municipal de Educação Infantil Alceu Antonio Swarowski e pela comunidade local.

Na tarde desta terça-feira o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve acompanhando o andamento das obras que estão na fase inicial.

O investimento é de R$ 936.363,98 através de convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC. Investir em esporte e lazer é também investir em saúde preventiva. A realização desta importante obra, através do Processo de Licitação nº 223/2022, teve o apoio do deputado federal Luciano Ducci.

A quadra será uma estrutura nova, moderna, que atenderá as necessidades educativas e de lazer, visto que a quadra será utilizada nas aulas de educação física, bem como em eventos esportivos e culturais.

A obra também tem como objetivo cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação que preveem construir, ampliar e reformar prédios de educação infantil e ensino fundamental, assegurando o cumprimento dos padrões de infraestrutura e adequar os prédios progressivamente para o funcionamento regularizado das instituições de ensino.