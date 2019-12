Na √ļltima segunda-feira (23) ocorreu a apresenta√ß√£o do projeto ‚ÄúCordas do Contestado‚ÄĚ no Cine Teatro Antonio C√Ęndido do Amaral com o ‚ÄúConcerto de Natal‚ÄĚ. O projeto foi aprovado pela Lei Rouanet e busca investimentos da comunidade empresarial no intuito de oferecer aulas de m√ļsica aos jovens da regi√£o.

Fotos: Secretaria de Cultura de Rio Negro