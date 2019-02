Concessionária realizou obras na BR 116

A Autopista realizou obras de melhorias, na última quinta-feira 07, na rodovia sob sua administração BR-116/PR/SC no trecho entre Curitiba e Capão Alto, na divisa com Rio Grande do Sul, conforme cronograma abaixo*:

– Quitandinha – Do km 167 ao 168 em ambos os sentidos da rodovia – reparo localizado no pavimento, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga;

– Campo do Tenente – Do km 184 ao 186 em ambos os sentidos da rodovia – fresa funcional no pavimento, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga;

– Campo do Tenente – Do km 194 ao 196 em ambos os sentidos da rodovia – corte em rocha, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga;

– Rio Negro – Do km 200 ao 201 em ambos os sentidos da rodovia – reparo localizado no pavimento, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga;

– Monte Castelo – Do km 68 ao 73 em ambos os sentidos da rodovia – implantação de sinalização horizontal, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga;

– Santa Cecília – Do km 152 ao 155 em ambos os sentidos da rodovia – obras de implantação de sinalização horizontal, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga;

– Ponte Alta – Do km 201 ao 203 da pista no sentido Rio Grande do Sul – obra de drenagem e reparo, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga.

– Ponte Alta – Do km 211,4 ao 213,5 da pista no sentido Rio Grande do Sul – obra de implantação de faixa, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga.

– Correia Pinto – Do km 233 ao 236 em ambos os sentidos da rodovia – implantação de sinalização horizontal, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga.

– Capão Alto – Do km 255 ao 255 da pista no sentido Curitiba – obra de estabilização de talude/encosta, com bloqueio de meia pista e sistema pare e siga.