Concluída a reforma da ponte de Rio Preto do Sul

A reforma da cobertura da ponte de Rio Preto do Sul (Mafra), divisa com a comunidade de Lençol (Rio Negro), foi concluída nesta quarta-feira, 22, uma semana antes do previsto. Assim, esta importante ligação entre os dois municípios já pode ser utilizada pelos usuários, que passam a contar com maior segurança e comodidade.

A cobertura da ponte foi totalmente reformada, ao longo de seus 54 metros de extensão, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Mafra e de Rio Negro. O secretário de Obras de Mafra, Edolar Carlins, destacou que assim toda a comunidade da região pode usufruir de uma ponte que proporciona eficiência e segurança na travessia tanto de pedestres e pequenos veículos quanto de caminhões que a utilizam para o escoamento da safra agrícola.