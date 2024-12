Concurso “Entre Caminhos de Rio Negro” premia estudantes

Na tarde desta sexta-feira o Centro Municipal de Cultura Agostinho Paizani Filho foi palco para a premiação do concurso “Entre Caminhos de Rio Negro”.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e em parceria com o Sesc Rio Negro, o concurso teve como objetivo o incentivo e valorização dos pontos turísticos e culturais de Rio Negro, selecionando desenhos realizados por alunos das escolas do município, fomentando e valorizando a produção artística.

A talentosa musicista Gabriela Heide encantou a todos com uma bela canção na abertura do evento. Estiveram presentes as crianças premiadas, seus pais e responsáveis e diretores de unidades escolares. Entre as autoridades estiveram presentes o prefeito James Karson Valério, secretários municipais, coordenadores da área cultural, o comandante do 5º RCC, tenente-coronel André Rolim da Silva, e o gerente do Sesc Rio Negro, Henrique Gaio.

Foram premiados 20 desenhos selecionados que fazem parte de um livro físico, publicado especialmente para esta ocasião. Os desenhos também estão expostos na biblioteca pública. Confira a lista das crianças premiadas, que ganharam uma medalha, certificado de participação e um exemplar do livro físico:

CATEGORIA DE 05 A 08 ANOS

Alice Maria K. Fernandes – Colégio Bom Jesus

Larissa Portela De Almeida – Escola Municipal Mathias Augusto Bohn

Larissa Elias Portela – Escola Municipal Germano Plautz

Achiley Cristine Martins De Lima – Escola Municipal Duque de Caxias

Ruan Antenor De Moraes Haide – Escola Municipal João Braz de Oliveira

Helena Schmidt – Escola Municipal Duque de Caxias

Kaique Arthur Walter – Escola Municipal João Braz de Oliveira

Maria Cecília De Souza Veiga – Escola Municipal Ana Zornig

Larissa Bueno Machado – Escola Municipal Ana Zornig

CATEGORIA DE 09 A 13 ANOS

