Concurso Fotográfico de Inverno de Rio Negro terá premiação de até mil reais

O tema deste ano é “Gastronomia rio-negrense e o inverno na cidade”

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições para o Concurso Fotográfico de Inverno 2022 de Rio Negro seguem abertas. O tema deste ano é “Gastronomia rio-negrense e o inverno na cidade”. O concurso tem como objetivo revelar os talentos da arte da fotografia da nossa região.

COMO PARTICIPAR

Até às 11h do dia 16 de setembro fotógrafos de Rio Negro e região, bem como todas as pessoas maiores de 18 anos que de alguma forma se interessam pela fotografia, podem participar gratuitamente do concurso enviando fotos relacionadas ao município de Rio Negro de acordo com o tema proposto.

As fotos devem ser entregues reveladas no tamanho 20×30 cm na Secretaria de Cultura e Turismo, situada em anexo a Prefeitura. Cada participante pode inscrever até três fotografias de sua autoria. As fotos inscritas devem ser inéditas e sem edição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PREMIAÇÃO

As fotografias serão julgadas por uma comissão julgadora composta de três membros, sendo profissionais da fotografia, autoridades e pessoas de relevância para o município e para o concurso. Serão avaliadas a originalidade, beleza natural e qualidade da fotografia.

A premiação ocorrerá no dia 22 de setembro da seguinte forma:

1º lugar: R$ 1.000,00

R$ 1.000,00 2º lugar: R$ 600,00

R$ 600,00 3º lugar: R$ 400,00

O concurso integra as programações do 1º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro. O regulamento completo pode ser lido através do link: https://bit.ly/3Im36cl

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp: (47) 3643-7664.