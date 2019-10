Concurso Miss Primavera e show de talentos será neste sábado em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Associação de Moradores e Amigos da Campina dos Andrades, em Rio Negro, realizará neste sábado (05), o Show de Talentos com ótima premiação e o Concurso Miss Primavera.

O evento será no salão de festas da comunidade e terá início às 19h. Haverá completo serviço de bar e cozinha. A entrada é gratuita.

PARTICIPE

Você pode se inscrever para mostrar o seu talento (em qualquer área artística) e concorrer à premiação de R$ 500,00. O valor da inscrição é R$ 50,00. Contatos: (47) 98905-5140 (Jocemara) e 99157-2496 (Allis). É possível reservar a sua inscrição através destes contatos e confirmar no dia do evento. Caso o evento não atinja o número mínimo de cinco inscritos, seguirá apenas com apresentação para a comunidade sem premiação.

CONCURSO MISS PRIMAVERA

Na mesma noite, será realizado no local o Concurso Miss Primavera, que terá como premiação um kit de beleza e a participação no concurso Realeza da Festa da Colonização de Rio Negro, representando a associação de moradores.

Conheça as candidatas: