Concurso público da Prefeitura de Rio Negro tem edital publicado

Foi lançado nesta sexta-feira (13) o edital do Concurso Público nº 01/2024 do Município de Rio Negro. As vagas previstas são para o regime estatutário e para o cadastro de reserva do quadro de pessoal, inclusive para atuação no Lageado dos Vieiras.

A leitura integral e minuciosa do edital constitui pré-requisito para a solicitação de inscrição, que iniciará às 12h do dia 06 de janeiro de 2025. Ele pode ser lido através do site da empresa Objetiva Concursos, que foi contratada através de processo licitatório para a realização do concurso: www.objetivas.com.br

A realização do concurso ocorre devido à necessidade da administração pública realizar a contratação de novos profissionais, bem como a abertura do cadastro de reservas para garantir a não interrupção de serviços públicos, conforme está definido no inciso II, do art. 37 da Constituição Federal. Para isso houve a contratação de uma empresa especializada e capacitada para realizar o concurso de forma isonômica e imparcial.

Há 80 cargos previstos no edital para o nível fundamental, médio, técnico e superior:

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate a Endemias

Arquiteto

Assistente de Administração B

Assistente Social A

Assistente Tributário

Atendente de Farmácia

Auditor Tributário

Auxiliar de Saúde Bucal

Bibliotecário

Biólogo

Bioquímico

Contador

Cuidador Social

Educador Físico

Enfermeiro B

Engenheiro Agrimensor

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil A

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Florestal

Engenheiro Sanitarista

Farmacêutico

Fiscal Ambiental

Fiscal de Obras e Posturas

Fisioterapeuta 20h

Fisioterapeuta 40h

Fonoaudiólogo

Guarda Parque – Patrimonial

Historiador

Médico Cardiologista

Médico Clínico Geral

Médico Clínico Geral ESF

Médico Dermatologista

Médico do Trabalho

Médico Endocrinologista

Médico Gastroenterologista

Médico Ginecologista e Obstetra

Médico Nefrologista

Médico Neurologista

Médico Neuropediatra

Médico Oftalmologista

Médico Ortopedista

Médico Otorrinolaringologista

Médico Pediatra

Médico Psiquiatra

Médico Ultrassonografista

Médico Urologista

Médico Veterinário

Médico Veterinário Sanitarista

Motorista B

Nutricionista

Odontólogo 10h

Odontólogo ESF

Operador de Máquinas

Orientador Social

Procurador Municipal

Professor de Arte

Professor de Educação Física

Professor de Inglês

Professor de Libras

Professor PB20

Professor PB40

Psicólogo

Psicopedagogo

Técnico Agrícola

Técnico de Laboratório

Técnico em Agrimensura

Técnico em Contabilidade

Técnico em Edificações

Técnico em Enfermagem

Técnico em Enfermagem do Trabalho

Técnico em Informática

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Restauração e Conservação de Patrimônio

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

Turismólogo