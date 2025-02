Concurso público de Rio Negro: confira os locais e horários das provas

Nesta quarta-feira a Prefeitura de Rio Negro publicou o Edital nº 06, que contém informações detalhadas sobre os locais de realização das provas objetivas do concurso público.

O documento, disponível online, pode ser acessado pelo seguinte link: Edital 06 – Local das Provas.

A prova objetiva será aplicada no dia 09 de março de 2025 (domingo), em diferentes locais no município de Rio Negro. Os candidatos devem conferir atentamente o local e o horário de sua prova, conforme estabelecido no anexo do edital.

Para evitar contratempos no dia do exame, é fundamental que os participantes fiquem atentos às regras de comparecimento, incluindo horários de abertura e fechamento dos portões, materiais permitidos e exigências específicas para a realização da prova. Recomenda-se a chegada com antecedência mínima ao local designado, levando documento de identificação oficial com foto e demais itens exigidos pelo edital.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem consultar o site da Prefeitura de Rio Negro ou da banca organizadora responsável pelo exame.