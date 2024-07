Concurso público será realizado em Rio Negro; confira as vagas

A administração pública de Rio Negro realizará em breve um concurso público para a contratação de novos profissionais para diversos cargos, bem como a abertura do cadastro de reservas com o objetivo de garantir a não interrupção dos serviços públicos.

Uma empresa especializada será contratada através de processo licitatório do tipo Técnica e Preço para realizar o concurso de forma isonômica e imparcial. Uma importante etapa foi concluída nesta semana com a assinatura do prefeito municipal para a autorização da abertura da licitação.

A partir do dia 23 de julho as empresas poderão cadastrar suas propostas. O edital poderá ser acessado através do site www.rionegro.pr.gov.br. A abertura das propostas será no dia 16 de setembro. A expectativa é que as provas sejam realizadas no final deste ano.

Atualmente o Município de Rio Negro possui 667 servidores efetivos, sendo que apenas 10% são cargos comissionados. Há ainda estagiários e profissionais que atuam como PSS, totalizando mais de mil servidores públicos.

Todas as informações sobre o número de vagas e os requisitos necessários serão divulgadas em breve após a publicação oficial do edital sobre a realização das provas. O concurso público tem como objetivo atender as necessidades das secretarias municipais com as seguintes vagas:

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – ENSINO SUPERIOR COMPLETO/ESPECIALIZAÇÃO:

Arquiteto

Arquiteto (20h)

Assistente de Administração C

Assistente Social A (30h)

Auditor Tributário

Bibliotecária A (40h)

Bibliotecária B

Biólogo

Bioquímico B

Contador

Educador Físico – AS (20h)

Educador Físico – AS (40h)

Educador Físico – C (20h)

Enfermeiro B

Engenheiro Agrimensor

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil A

Engenheiro Eletricista (20h)

Engenheiro Florestal A

Engenheiro Sanitarista A (20h)

Farmacêutico

Fisioterapeuta (20h)

Fisioterapeuta (40h)

Fonoaudiólogo A (20h)

Fonoaudiólogo B (20h)

Fonoaudiólogo B (40h)

Historiador

Médico Cardiologista (10h)

Médico Clínico Geral – ESF (40h)

Médico Clínico Geral (20h)

Médico Clínico Geral (40h)

Médico Dermatologista (10h)

Médico do Trabalho (10h)

Médico Endocrinologista (10h)

Médico Gastroenterologista (10h)

Médico Ginecologista/Obstetra (10h)

Médico Nefrologista (10h)

Médico Neurologista (10h)

Médico Neuropediatra (10h)

Médico Oftalmologista (10h)

Médico Ortopedista (10h)

Médico Otorrinolaringologista (10h)

Médico Pediatra (10h)

Médico Psiquiatra (10h)

Médico Psiquiatra (20h)

Médico Ultrassonografista (10h)

Médico Urologista (10h)

Médico Veterinário

Médico Veterinário Sanitarista

Nutricionista (40h)

Nutricionista A (20h)

Odontólogo – ESF (40h)

Odontólogo (10h)

Procurador Municipal (20h)

Procurador Municipal (40h)

Professor de 40 – Lageado dos Vieiras (40h)

Professor de Arte Área Específica PB 20 – Sede (20h)

Professor de Arte, Área Específica PB 20 – Lageado dos Vieiras (20h)

Professor de Ed. Física, Área Específica PB 20 – Lageado dos Vieiras (40h)

Professor de Ed. Física, Área Específica PB 20 – Sede (40h)

Professor de Educação Física PB 40 (40h)

Professor de Inglês PB 20 (20h)

Professor de Inglês, Área Específica PB 20 – Lageado dos Vieiras (20h)

Professor de Libras

Professor PB 20 (20h)

Professor PB 40 – Sede (40h)

Psicólogo (40h)

Psicólogo A (20h)

Psicólogo B (20h)

Psicopedagogo (20h)

Psicopedagogo (40h)

Terapeuta Ocupacional A

Terapeuta Ocupacional B (40h)

Turismólogo

CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – ENSINO MÉDIO COMPLETO/TÉCNICO:

Assistente de Administração B

Assistente Tributário

Atendente de Farmácia

Cuidador Social (40h)

Fiscal Ambiental

Fiscal de Obras e Posturas

Orientador Social (40h)

Técnico Agrícola

Técnico em Laboratório

Técnico em Agrimensura

Técnico em Contabilidade

Técnico em Edificações

Técnico em Enfermagem

Técnico em Enfermagem do Trabalho

Técnico em Informática

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Restauração e Conservação de Patrimônio

Técnico em Saneamento

Técnico em Saúde Bucal (40h)

Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho

Tecnólogo em Geoprocessamento

CARGOS DE NÍVEL BÁSICO – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: